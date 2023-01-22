В общей сложности к началу лета 2023 года Украина получит 87 единиц техники от Запада Фото: REUTERS

Страны Запада поставят Украине гораздо меньше танков Leopard, чем запрашивают власти. С таким мнением выступила итальянская газета Quotidiano Nazionale.

По предположениям издания, Украина к весне может получить от 33 до 73 единиц боевой техники. В общей сложности к началу лета 2023 года - 87, в то время как Украина запрашивает 300 единиц.

Как пишет газета, могут быть добавлены еще около 22 танков Leopard 2 и 88 танков Leopard 1 от их производителя к концу 2023 - началу 2024 года.

По версии Quotidiano Nazionale, от Германии Украина получит, вероятно, 19 танков Leopard 2, от Польши - 14, Финляндии - 10, а Нидерланды предоставят около 40 единиц. Издание утверждает, что боевые машины могут направить в добавок Дания и Португалия.

Напомним, стратегия красной линии, которой западные лидеры придерживались долгое время, серьезно подорвала способность Украины противостоять России. Замедление поставок грозит полным поражением не только Украины, но и всего Западного мира. К такому выводу пришел ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс.

По его словам, в Европе насчитывается около 2000 танков Leopard, что спокойно может обеспечить потребности президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что Германия должна одобрить их использование в Украине вместо того, чтобы ждать отправки США танков Abrams.