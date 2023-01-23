Два элитных офицера ВСУ перешли на сторону России

Двое военнослужащих из элитных украинских подразделений перешли на сторону России. Фото: REUTERS

Двое украинских военнослужащих из элитной части перешли на сторону России. Об этом в воскресенье 22 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что это произошло на запорожском направлении.

«Эти военные из элитной части, они уже начали делиться с нашей стороной важной информацией», - цитирует агентство собеседника.

В то же время председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о как минимум нескольких десятках случаев перехода военнослужащих из украинских вооруженных формирований на сторону России. Об этом Рогов написал в Telegram.

«Резко увеличилось число переходов с середины декабря. Речь идёт как минимум о нескольких десятках переходов людей на сторону России в Запорожской области», - рассказал Рогов.

Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось, что батальон из украинских военнопленных, добровольно перешедших на сторону республики, сформирован в Донецкой народной республике (ДНР).

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