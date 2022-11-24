Батальон из украинских военнопленных сформирован в ДНР

Попавшие в плен бойцы ВСУ добровольно перешли на сторону России Фото: из соцсетей

Батальон из украинских военнопленных, добровольно перешедших на сторону республики, сформирован в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.

Собеседник агентства уточнил, что в состав батальона вошли 50 человек, которые ранее были в составе Вооруженных сил Украины. Они уже готовы к выполнению боевых задач, добавил силовик.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные войска и Вооруженные силы Украины проводят обмен военнопленными по формуле "35 на 35".

Напомним, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что ведомство потребовало от международных организация осудить расстрел российских пленных. Кроме того, в МИД призвали провести тщательное расследование ситуации.

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