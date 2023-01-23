Рогозин: бойцы ДНР захватили терминалы Starlink Илона Маска

Рогозин рассказал, что бойцы ДНР захватили терминалы Starlink Илона Маска. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бойцы ДНР в ходе спецоперации захватили в качестве трофеев терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска. Об этом заявил бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, ранее этими средствами космической связи пользовались ВСУ и это наносило вред российской армии.

«Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее Илон Маск попросил Пентагон о компенсации расходов на оплату Starlink для Украины, но через несколько минут передумал и заявил, что продолжит оплачивать спутниковую связь для Киева.

Что будет, если Илон Маск отключит Starlink Украине, читайте здесь на KP.RU.

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