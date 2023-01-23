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НовостиПолитика23 января 2023 1:56

Рогозин: бойцы ДНР захватили терминалы Starlink Илона Маска

Ранее эти средства космической связи использовали ВСУ
Мария ПАВЛОВА
Рогозин рассказал, что бойцы ДНР захватили терминалы Starlink Илона Маска.

Рогозин рассказал, что бойцы ДНР захватили терминалы Starlink Илона Маска.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Бойцы ДНР в ходе спецоперации захватили в качестве трофеев терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска. Об этом заявил бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, ранее этими средствами космической связи пользовались ВСУ и это наносило вред российской армии.

«Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее Илон Маск попросил Пентагон о компенсации расходов на оплату Starlink для Украины, но через несколько минут передумал и заявил, что продолжит оплачивать спутниковую связь для Киева.

Что будет, если Илон Маск отключит Starlink Украине, читайте здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.