Американский конгрессмен призвал отправить Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму

В США призвали Байдена передать Украине ракеты для нанесения ударов по Крыму. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты должны отправить на Украину баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму. Об этом в интервью АВС News заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол.

«Им нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму», - сказал конгрессмен, говоря об Украине.

В августе 2022 года в Министерстве обороны США опровергли информацию о том, что власти Вашингтона отправили оружие Вооруженным силам Украины для того, чтобы нанести удар по военным объектам в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Крыму не исключают возможность нанесения провокационного удара по полуострову со стороны Украины. Однако ответ за него будет такой же жесткий, как после теракта на Крымском мосту. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Тем временем официальный Вашингтон склоняется к предоставлению ВСУ возможности наносить удары по территории Крыма. Администрация Байдена готова пойти на повышение риска эскалации, предоставив Украине «средства для нанесения ударов по Крыму». Подробности здесь на KP.RU.