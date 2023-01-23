Sky News показал военную технику ВСУ среди жилых домов в Артемовске Фото: REUTERS

Корреспондент британского телеканала Sky News во время репортажа из Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР) показал кадры, на которых среди жилых домов в городе можно увидеть военную техник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Среди зданий прячутся ряды советских танков и бронетранспортеров», - заявил корреспондент телеканала Алекс Росси.

Корреспондент телеканала сообщил также, что в городе пустынно, большинство жилых зданий были повреждены. «Люди покинули город. Это очень пугающе - просто находиться здесь. Бои сейчас очень-очень близко», - заявил он.

Напомним, несколько дней назад, 20 января, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР об освобождении Клещеевки, которая расположена под Артемовском. Позже в Министерстве обороны РФ заявили, что населенный пункт освободили добровольцы штурмовых отрядов при помощи российской авиации и ракетчиков.