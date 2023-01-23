Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании многие украинские беженцы становятся бездомными, поскольку после окончания программы спонсорства им приходится жить в ужасных условиях. Об этом пишет обозреватель The Guardian Тоби Томас.

«На самом деле это ужасно, коридоры такие старые и грязные», - заявила беженка Мария, которая была вынуждена переехать в пункт временного размещения.

Как сообщается в статье, положение, в котором оказалась Мария, разделяют на сегодняшний день многие из более чем 150 тысяч украинцев, которые переехали в Великобританию по программе спонсорства. Речь идет о рынке дорогого и некачественного жилья, а также бюрократических трудностей, которые создали серьезные трудности для беженцев.

Напомним, ранее The Guardian писало, что власти Великобритании нарушили данное Киеву обещание помочь украинским беженцам, однако уже в апреле 2022 года Министр по делам беженцев Соединенного Королевства признал неготовность страны к притоку украинцев.