Марочко заявил о гибели маленькой девочки после обстрела Кременной украинскими войсками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвой обстрела Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала девочка в возрасте двух лет. Об этом в понедельник, 23 января, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В результате обстрелов Вооруженными формированиями Украины Спортивной улицы и улицы Куйбышева в Кременной 21.01.2023 … Ранение, не совместимое с жизнью, получил ребенок, девочка, (родившаяся) 27 марта 2021 года», - заявил подполковник ЛНР в беседе с ТАСС, уточнив также, что ранения получили двое мужчин, две женщины.

Марочко также отметил, что украинские боевики используют средства радиоэлектронной борьбы, подавляя все средства связи, поэтому информация о произошедшем стала известна только сегодня.

Напомним, днем ранее, 22 января, украинские войска обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области. Как заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов, никакой логике подобный обстрел не поддается.