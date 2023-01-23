Путин оценил шансы ЕАЭС стать одним из полюсов многополярного мира

Владимир Путин Фото: REUTERS

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеет все возможности для того, чтобы стать одним из мощных полюсов формирующегося многополярного мира. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля в понедельник, 23 января 2023 года.

Президент России уверен, что для становления одним из центров многополярного мира объединению необходимо продолжать развитие международного сотрудничества.

"Очевидно, что одним из важнейших стратегических приоритетов совместной работы должно стать развитие технологического потенциала стран – членов Евразэс, достижение подлинной независимости и самодостаточности в этой области", - уточнил Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что сотрудничество нужно развивать и в других направлениях, в том числе, в областях энергетики, цифровой трансформации и агропромышленном секторе.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские журналисты выразили мнение, что США, КНР и Россия на фоне сложившейся геополитической ситуации фактически уже вовсю формируют новую многополярность

По их оценке, фактически США и "коллективный Запад" стали одним из двух полюсов, противопоставляя себе Москву и Пекин. В то же время, Россия и Китай не смогли назвать друг друга очень близкими союзниками, несмотря на демонстрацию сближения, поскольку имеют не пересекающиеся интересы в конфликте в Соединенными Штатами и Европой, говорится в публикации..