В МИД Польши пригрозили Германии изоляцией в случае отказа от поставок Украине танков Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия окажется в международной изоляции, если не даст согласия на передачу Украине танков Leopard 2, предупредил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

«Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым», – заявил замглавы МИД Польши в эфире Польского радио.

По словам Мулярчика, на Украине идет «большая игра», которая касается не только победы Киева в конфликте, но и влияния Соединенных Штатов в Европе, и Германия с Францией это хорошо понимают.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2. Также политик счел позицию ФРГ неприемлемой и выразил уверенность, что Берлин в будущем поймет действия Польши и ряду других стран по отношению к Киеву. Моравецкий предположил, что Германия отказывается передавать танки ради дальнейшего продвижения политики сближения с Россией.