Экс-президента Бразилии Болсонару обвинили в геноциде жителей Амазонки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил администрацию бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару в геноциде коренных жителей Амазонки - народа яномами. Об этом пишет The Guardian.

Как заявил действующий бразильский лидер, экс-президент позволил тысячам нелегальных горняков наводнить территорию, где проживают яномами, что в итоге привело к загрязнению рек, а также вырубке лесов, что лишило некоторые общины главных источников пищи - рыбы и других животных.

Перед поездкой Луиса Инасиу Лула да Силва в один амазонских штатов Рорайме в интернете опубликовали фотографии истощенных яномами. «То, что я увидел в Рорайме, было не просто гуманитарным кризисом, а геноцидом. Преднамеренное преступление против яномами, совершенное правительством, невосприимчивым к страданиям бразильского народа», - сказал глава государства.

Напомним, ранее в Верховый суд Бразилии был подан запрос об экстрадиции Болсонару из США. Сенатор Ренан Кальхейрос написал в иске о «неоспоримой» причастности экс-президента к беспорядкам в стране.