В Верховый суд Бразилии подан запрос об экстрадиции экс-президента Болсонару из США

Бразильский политик обвинил Жаира Болсонару в причастности к беспорядкам в стране Фото: REUTERS

Сенатор Ренан Кальхейрос направил запрос в Верховный суд Бразилии об экстрадиции бывшего главы государства Жаира Болсонару из Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал Brasil247.

Истец аргументирует это "неоспоримой" причастностью политика к беспорядкам в стране и необходимостью привлечь его за это к уголовной ответственности.

Кальхейрос потребовал выслать Болсонару в Бразилию в течение 72 часов, чтобы "обеспечить общественный порядок" на территории страны

Как ранее писал сайт KP.RU, сенаторы Конгресса Соединенных Штатов от демократической партии Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес выступили с призывом организовать экстрадицию в Бразилию Жаира Болсонару на фоне беспорядков, учиненных его сторонниками.

Напомним, президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице до конца месяца режим ЧС из-за беспорядков. Как сообщает бразильский лидер, режим чрезвычайной ситуации введен в городе Бразилиа из-за массовых беспорядков, которые устроили в столице страны сторонники его принципиального политического оппонента - Жаира Болсонару.