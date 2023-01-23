ФСБ России пресекла теракт спецслужб Украины на Северном Кавказе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли теракт, который готовился в одном из регионов Северного Кавказа по заданию спецслужб Украины сторонником националистов.

«Федеральной службой безопасности РФ в январе на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», – рассказали ТАСС в ведомстве.

Как отметили в ФСБ, при задержании у злоумышленника были изъяты готовые к применению средства террора. Задержанный уже дал признательные показания, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года сотрудники ФСБ задержали на Северном Кавказе агента украинских спецслужб, планировавшего теракт. Им оказался украинец, являющийся сторонником националистической идеологии.