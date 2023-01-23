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НовостиПроисшествия23 января 2023 8:42

ФСБ России пресекла теракт спецслужб Украины на Северном Кавказе

Задержанный дал признательные показания
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ФСБ России пресекла теракт спецслужб Украины на Северном Кавказе

ФСБ России пресекла теракт спецслужб Украины на Северном Кавказе

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли теракт, который готовился в одном из регионов Северного Кавказа по заданию спецслужб Украины сторонником националистов.

«Федеральной службой безопасности РФ в январе на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», – рассказали ТАСС в ведомстве.

Как отметили в ФСБ, при задержании у злоумышленника были изъяты готовые к применению средства террора. Задержанный уже дал признательные показания, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года сотрудники ФСБ задержали на Северном Кавказе агента украинских спецслужб, планировавшего теракт. Им оказался украинец, являющийся сторонником националистической идеологии.