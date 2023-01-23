Рябков обвинил Запад в политизированной реакции на данные по биолабораториям США

Запад отказывается осуждать военно-биологическую деятельность США на территории других государств Фото: Shutterstock

Западные страны отказываются признавать предоставленные Россией данные по биолабораториям Соединенных Штатов на Украине и в других странах. Об этом сообщил журналистам заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков по итогам обзорной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

"К сожалению, отклик негативный, политизированный. Люди просто отказываются воспринимать очевидные вещи", - констатировал дипломат.

Рябков добавил, что инициатива по наведению порядка в военно-биологической деятельности США не нашла отклика на Западе.

Как писал сайт KP.RU, в конце декабря 2022 года на полях Девятой обзорной конференции государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве Минобороны России представило доказательства того, что Киев и Вашингтон работают с компонентами биологического оружия.

В частности ведомство привело доказательства проведения на украинской территории работ с компонентами биологического оружия и исследований возбудителей особо опасных, а также экономически значимых инфекций. Финансовую, а также научно-техническую и кадровую поддержку таким работам оказывали США, утверждают в Минобороны.