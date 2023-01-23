Песков заявил об отсутствии возможности для переговоров России с Японией по мирному договору Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры Москвы и Токио по мирному договору на данный момент вряд ли возможны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 23 января, комментируя сделанное накануне заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о сохранении курса на заключение мирного договора с Россией.

Песков отметил, что на данный момент Токие «весьма проактивно» присоединился «к стану государств, которые превратились в недружественные» для России страны, поэтому своими действиями в плане двусторонних отношений Япония «не проявляет какого-либо конструктивизма».

«По сути, сколь-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто», - заявил представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 23 января, глава японского правительства заявил, что Япония, несмотря на тяжелое положение в отношениях между Токио и Москвой, намерена сохранять политику, которая будет направлена на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией.