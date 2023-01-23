Премьер-министр Японии заявил о сохранении курса на заключение мирного договора с Россией

Премьер Японии заявил о сохранении курса на заключение мирного договора с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио, несмотря на тяжелое положение в отношениях между Россией и Японией из-за ситуации вокруг украинского кризиса, сохраняет политику, направленную на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Москвой. Такое заявление в понедельник, 23 января, сделал японский премьер-министр Фумио Кисида,

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за агрессии России против Украины, однако Япония будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», - сказал глава японского правительства в ходе выступления со своей программной речью на заседании нижней палаты парламента.

Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность ряд островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи), указывая на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Мирного договора между двумя странами не существует, поэтому Япония время от времени поднимает вопрос о принадлежности островов.

Япония обозначила претензии на часть российских Курил в своем ежегодном докладе о взаимоотношениях с другими странами «Синяя книга по дипломатии», формулируя их, как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны».