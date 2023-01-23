Вице-премьер Чернышенко заявил о росте турпотока по России в новогодние праздники на 10-15% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Туристический поток по России во время новогодних праздников года вырос на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Внутренний турпоток увеличился практически по всем направлениям. По данным Минэкономразвития, за зимние каникулы он составил более 12 миллионов человек – это на 10-15% больше прошлого года», – сказал он в ходе совещания у премьер-министра России Михаила Мишустина.

По словам вице-премьера, загрузка российских отелей в зимние каникулы была на уровне 70-95%. Турпоток, помимо традиционных направлений, таких как Москва и Санкт-Петербург, увеличился на горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сахалинской области, Шерегеша, центральной части страны и Урала. Там отдохнули более трех миллионов человек, или на 10% больше, чем в 2022 году, отметил Чернышенко.

Напомним, ранее в Госдуме предположили, что внутренний туристический поток в России этой зимой может составить до 18 миллионов человек.