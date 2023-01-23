Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 21,9%

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю увеличилась Фото: Shutterstock

Заболеваемость коронавирусом в России за прошлую неделю выросла на 21,9%. Увеличение числа заболевших отмечено в 70 регионах страны.Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в понедельник, 23 января 2023 года.

На этом фоне фиксируется снижение числа госпитализаций. В перерасчете на 100 тысяч жителей оно уменьшилось на 5,4%. Вместе с тем, в 36 регионах страны количество госпитализированных изменилось в большую сторону.

Как ранее писал сайт KP.RU, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России за неделю. По его словам, стоит понимать, что рост респираторных заболеваний в текущий период наблюдается ежегодно.

Эксперт на этом фоне посоветовал гражданам соблюдать социальную дистанцию, носить маски и вовремя прививаться.

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