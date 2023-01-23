Financial Times: еврозона сможет избежать рецессии в 2023 году

Аналитики считают, что еврозона способна избежать рецессии в 2023 году Фото: REUTERS

Еврозона все-таки сможет избежать рецессии в 2023 году. К такому выводу пришли аналитики Consensus Economics. Их прогноз приводит газета Financial Times.

Экономисты пересмотрели неутешительные прогнозы и теперь ожидают, что рост европейской экономики в 2023 году составит 0,1%.

В качестве факторов, на основании которых изменилась оценка, эксперты назвали снижение стоимости энергоресурсов, меры поддержки населения и бизнеса и отмену антиковидных ограничений в Китае.

Как ранее писал сайт KP.RU, распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева спрогнозировала, что 2023 год для большей части мировой экономики будет тяжелым, а половина стран Евросоюза скатится в рецессию из-за конфликта на Украине.

Она уточнила, что данные приведены в одном из последних докладов МВФ, в котором прогнозируется "год потрясений", а в фонде полагают, что "худшее еще впереди".

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