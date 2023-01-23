Премьер Хорватии Пленкович назвал переход на евро причиной высокой инфляции

Андрей Пленкович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объяснил 13-процентную инфляцию в стране в 2022 году переходом на евро. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, которая состоялась в понедельник, 23 января 2023 года.

"В Хорватии часть хозяйствующих субъектов, подчеркиваю, часть, использовали переход на евро, чтобы излишне "округлить" цены, - уточнил Пленкович. - Тем самым они наносят прямой ущерб хорватским потребителям, хорватским гражданам".

По его словам, правительство Хорватии принимает меры, чтобы переход с куны на евро не наносил ущерба жителям страны.

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия сообщила об успешном завершении перехода Хорватии на евро. Как отмечается в заявлении, в последние дни двойного обращения евро и прежней национальной валюты страны практически все платежи производились в европейской валюте.

Как писал сайт KP.RU, 8 декабря 2022 года Андрей Пленкович сообщил, что члены Евросоюза согласились включить Хорватию в зону Шенгена. Аналогичные заявки Румынии и Болгарии были отклонены Евросоюзом.

15 декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Хорватия официально вошла в Шенгенскую зону.