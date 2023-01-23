Венгрия запросила наблюдателей ЕС в Закарпатье Украины из-за притеснения венгров

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал Брюссель вмешаться в нападения на венгерское национальное меньшинство в западной части Украины Фото: REUTERS

Венгрия обратилась на совете глав МИД к ЕС с просьбой защитить венгерское меньшинство от притеснений в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я попросил у коллег помощи в связи с ситуацией концентрированного и серьезного нападения на венгерское национальное меньшинство в западной части Украины. Директоров школ, педагогов, связанных с венгерским национальным меньшинством, неожиданно увольняют безо всякой причины", - сказал Сийярто. Глава диппредставительства Венгрии напомнил, что его страна является полноправным членом ЕС, а значит Брюссель обязан защитить согласно европейским правилам представителей меньшинств страны-участницы за счет наблюдателей или иных мер. С его слов, Будапешт рассчитывает, что ситуация в Украине улучшится после принятия декабрьского закона, однако этого не произошло. "Мы думали, что ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС ситуация с национальными меньшинствами в Украине улучшится, это было бы логично, правильно и правомерно. Но этого не произошло", - сказал Сийярто.

Напомним, Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в соцсети назвал неприемлемым "притеснение венгерского национального меньшинства" в Закарпатье Украины и призвал местные власти прекратить ущемление венгров.