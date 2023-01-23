В Минфине РФ допустили конфискацию российских активов на Западе

Представитель Минфина РФ Кику отметил, что некоторые страны готовят поправки в Конституцию для законного изъятия активов России Фото: REUTERS

Заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику заявил, что несмотря на колебания запада по вопросу конфискации российских активов в пользу Украины, такая возможность имеет место быть. Со слов замдиректора об этом пишет РБК.

"Мы видим, что в западном лагере нет на сегодняшний день какой-то консолидированной позиции на этот счет. Но тем не менее, возможно, за счет особенно радикально настроенных государств будет сделано некое "прощупывание" ситуации, как это может работать, и затем уже, возможно, присоединятся и остальные", - сказал он. По словам Кику, к "радикально настроенным" относятся Канада и Польша. Он отметил, что Варшава уже готовит поправки к Конституции, чтобы законно конфискацию российские активы.

Напомним, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в ходе интервью газете Le Matin Dimanche заявил, что передача Украине замороженных активов россиян на данный момент конституционно невозможна в стране.

По его словам, в политических кругах мировой элиты идет дискуссия по вопросу передачи российских активов. В настоящее время ни одна страна не пошла на этот шаг, хотя "казалось бы, Канада хочет двигаться в этом направлении".