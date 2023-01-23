Премьер Польши Моравецкий назвал заявления Сикорского о планах Варшавы разделить Украину "позорными"

Премьер Польши Моравецкий опроверг слова экс-главы МИД Сикорского о планах Варшавы разделить Украину Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг слова экс-главы МИД республики Радослава Сикорского о том, что якобы Варшава в первые десять дней российской спецоперации в Украине, раздумывала о разделе территорий, подконтрольных Киеву.

"Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского", - пишет Моравецкий в своем Twitter, отмечая созвучие риторики Сикорского и Москвы.

Прежде сайт KP.RU писал, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии специальной военной операции России. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней конфликта, когда мы все не знали, как он пойдет, и, возможно, Украина рухнет", - заявил Сикорский.

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