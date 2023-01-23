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НовостиПолитика23 января 2023 17:42

МИД Латвии потребовал от посла России покинуть страну до 24 февраля 2023 года

В этот же срок Россию покинет латвийский посол
Сергей ГАПЧУК
МИД Латвии потребовал от посла России покинуть страну до 24 февраля 2023 года

МИД Латвии потребовал от посла России покинуть страну до 24 февраля 2023 года

Фото: REUTERS

Латвия потребовала, чтобы российский посол Михаил Ванин покинул республику до 24 февраля, в этот же срок Россию покинет латвийский посол Марис Риекстиньш, об этом сообщили в заявлении латвийского МИД.

«Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля», - заявил глава МИД Эдгарс Ринкевичс.

Уточнялось, что посол России был проинформирован о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля 2023 года до уровня поверенного в делах.

Латвийский МИД подчеркнул, что посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Посол Латвийской Республики в России покинет Россию до 24 февраля.

Как писал сайт KP.RU, 23 января 2023 года МИД Эстонии заявил, что российский посол в Таллине должен покинуть эстонскую столицу 7 февраля текущего года одновременно с послом Эстонии из Москвы.

В ведомстве заявили, что принимают во внимание решение Москвы «понизить уровень дипломатического присутствия до временного поверенного в делах».

Подчеркивалось, что наши отношения с Россией строятся на принципе паритета, это означает, что российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России.

Ранее 11 января 2023 года МИД Эстонии сообщил российскому послу о необходимости сократить численность сотрудников в посольстве России до восьми дипломатов.

Таким образом, до 1 февраля текущего года численность работников дипломатической миссии должна быть сокращена вдвое.

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