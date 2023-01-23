МИД Латвии потребовал от посла России покинуть страну до 24 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Латвия потребовала, чтобы российский посол Михаил Ванин покинул республику до 24 февраля, в этот же срок Россию покинет латвийский посол Марис Риекстиньш, об этом сообщили в заявлении латвийского МИД.

«Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля», - заявил глава МИД Эдгарс Ринкевичс.

Уточнялось, что посол России был проинформирован о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля 2023 года до уровня поверенного в делах.

Латвийский МИД подчеркнул, что посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Посол Латвийской Республики в России покинет Россию до 24 февраля.

Как писал сайт KP.RU, 23 января 2023 года МИД Эстонии заявил, что российский посол в Таллине должен покинуть эстонскую столицу 7 февраля текущего года одновременно с послом Эстонии из Москвы.

В ведомстве заявили, что принимают во внимание решение Москвы «понизить уровень дипломатического присутствия до временного поверенного в делах».

Подчеркивалось, что наши отношения с Россией строятся на принципе паритета, это означает, что российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России.

Ранее 11 января 2023 года МИД Эстонии сообщил российскому послу о необходимости сократить численность сотрудников в посольстве России до восьми дипломатов.

Таким образом, до 1 февраля текущего года численность работников дипломатической миссии должна быть сокращена вдвое.

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