Артист Ефремов, осужденный за гибель человека в ДТП, попросил заменить ему срок на принудительные работы

Суд пока не назначил слушания по делу Ефремова о замене 7,5 лет колонии на исправительные работы Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский артист Михаил Ефремов, которого осудили на 7,5 лет колонии за гибель человека в ДТП, просил заменить наказание на принудительные работы. Информацию об этом подтверждают материалы в производстве суда Алексеевского районного в Белгородской области.

"Ефремов Михаил Олегович <...> о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами", - говорится публикации. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее сайт KP.RU писал, что осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов все еще надеется выйти из тюрьмы раньше срока. Скоро Верховный суд РФ должен рассмотреть жалобу его защиты, сообщил его адвокат Пётр Хархорин. По словам защитника, жалоба была подана в суд в конце марта 2022 года.

"В ней идёт речь только о снижении наказания ... Там подробно объясняется, как Михаил Олегович отбывает наказание ... На сегодняшний день он отбыл практически 22 месяца под стражей", - сказал адвокат.