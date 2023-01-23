В Институте немецкой экономики заявили, что российско-украинский конфликт обойдется ФРГ в 175 млрд евро в 2023 году

Потери Германии в 2023 году от российско-украинского конфликта составят примерно в 4,5% ВВП страны Фото: REUTERS

Последствия помощи Украине в рамках спецоперации, начатой Россией 24 февраля, обойдутся Германии в 175 млрд евро в будущем 2023 год, что составляет примерно в 4,5% ВВП страны. К такому выводу пришли аналитики Института немецкой экономики (IW).

"Новые расчеты IW оценивают экономические потери в 2023 году в 175 млрд евро. Это соответствует потере благосостояния в размере 2 000 евро на одного жителя", - сообщается в материале.

Представитель IW Михаэль Грёмлинг заявил, что ситуация по-прежнему очень нестабильная. Российско-украинский конфликт будет заботить немцев ближайшие месяцы. При расчетах нынешняя ситуация сравнивается со сценарием без конфликта и его последствий: высоких цен на энергоносители, инфляции и сложностей с поставками импортных ресурсов и товаров.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе поездки в Харьков заявила, что Германия намерена предложить Украине помощь в борьбе с коррупцией и достижением необходимых для вступления в ЕС стандартов.

Она также заявила, что ей важно поддерживать Украину и ее граждан в период тяжелой во всех смыслах зимы.

Бербок пообещала со стороны Германии продолжать оказывать поддержку Украине как в гуманитарном, так и в военном плане.