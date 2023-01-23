РИА Новости: В Пентагоне сообщили о больших потерях среди ВСУ

Источник агентства заявил, что между РФ и Украиной идут напряженные бои Фото: REUTERS

В Пентагоне заявили, что войска Украины несут большие потери в боях с ВС России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

"Украина также столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряженные. Но по соображениям оперативной безопасности я не могу быть более конкретен", - пишет РИА.

По версии источника агентства, США и их союзникам не следует ослаблять помощь Украине в оборонной сфере.

Ранее сайт KP.RU писал, что подходят к концу бои в двух стратегически важных городах на Донбассе: Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже частично взят российскими войсками, а ВСУ готовятся его сдать полностью. К такому выводу пришел военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, который рассказал о событиях последних дней на Донбассе.

Описывая серьезность событий, происходящих на Донбассе, Коц подчеркнул, что у Соледара и Артемовска (Бахмута) есть еще одна важная роль, которую уже прозвали "Бахмутской мясорубкой", так как там стороны "понесли довольно серьезные потери".