Pesti Srаcok: Украина проводит масштабную мобилизацию в Закарпатье

На Украине идет волна мобилизации в далеком от линии боевого соприкосновения Закарпатском регионе. Фото: REUTERS

Самая масштабная мобилизация с начала украинского конфликта проводится в Закарпатье. Об этом пишет венгерское издание Pesti Srácok.

«В последние дни Закарпатье наводнили сотни украинских военных и милиционеров. Регистрируют, раздают повестки и забирают: на улице, на рынке, в автобусе, у детского сада, в кафе... Они уже заходят в дома», - пишет издание со ссылкой на местных жителей.

Pesti Srácok рассказывает со слов местных жителей о случае на одном из местных рынков, который был заблокирован силовиками, после чего всех мужчин, «кто выглядел годным к службе», увезли на автобусах.

По информации издания, в Закарпатской области, которая расположена далеко от зоны ведения боевых действий, планируется мобилизовать 10 тысяч человек. Это связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром, уточняет издание.

Ранее сайт KP.RU уже писал, что катастрофические потери ВСУ привели к новой мобилизации на Украине: людей задерживают на похоронах и избивают на улицах.

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