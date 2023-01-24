Зеленский ввел санкции против 22 представителей Русской православной церкви

Зеленский ввел санкции против представителей РПЦ. Фото: REUTERS

На Украине ввели санкции в отношении 22 представителей Русской православной церкви. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте украинского лидера.

Сообщается, что в отношении шести человек санкции введены на 30 лет, в отношении остальных – на пять лет. Рестрикции подразумевают блокирование счетов, лишение украинских государственных наград, прекращение сотрудничества и культурных обменов, приостановление выполнения финансовых обязательств и другие ограничения.

Среди попавших под украинские санкции представителей РПЦ, в частности, оказался митрополит Антоний, который выступал в режиме видеоконференции на заседании Совбеза ООН и рассказал о фактах гонения на православную церковь и клеветнической кампании со стороны украинских властей.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина оказалась на пороге межконфессионального конфликта из-за действий Киева и рассказал о навязывании верующим в Украине искусственно созданной провластной раскольнической церкви, а ООН призвала Киев соблюдать нормы международного права при проведении обысков в церквях.