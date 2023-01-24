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НовостиПолитика24 января 2023 2:16

Экс-разведчик Риттер заявил, что мир должен благодарить Путина за адекватную реакцию на западные провокации

Стало известно, за что весь мир должен быть благодарен Владимиру Путину
Мария ПАВЛОВА
Бывший разведчик из США рассказал, за что весь мир должен быть благодарен Путину.

Бывший разведчик из США рассказал, за что весь мир должен быть благодарен Путину.

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин реагирует на «отвратительные провокации» со стороны Запада адекватно и взвешенно, и за это ему должен быть благодарен весь мир. Такое мнение высказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина», - сказал Риттер на Youtube-канале Finian Cunningham.

Бывший разведчик допустил, что Вашингтон, будучи на месте России, «давно бы начала бомбить транспортные хабы Германии и Польши».

Тем временем немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности отправить Киеву 139 танков Leopard, предупредив, что на ремонт части из них уйдет около года.

Ранее сайт KP.RU писал, что раскрыты планы введения войск Польши в Украину. Экс-глава МИД Польши заявил, что страна планировала раздел Украины в начале спецоперации.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.