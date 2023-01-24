Экс-разведчик Риттер заявил, что мир должен благодарить Путина за адекватную реакцию на западные провокации

Бывший разведчик из США рассказал, за что весь мир должен быть благодарен Путину. Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин реагирует на «отвратительные провокации» со стороны Запада адекватно и взвешенно, и за это ему должен быть благодарен весь мир. Такое мнение высказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина», - сказал Риттер на Youtube-канале Finian Cunningham.

Бывший разведчик допустил, что Вашингтон, будучи на месте России, «давно бы начала бомбить транспортные хабы Германии и Польши».

Тем временем немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности отправить Киеву 139 танков Leopard, предупредив, что на ремонт части из них уйдет около года.

Ранее сайт KP.RU писал, что раскрыты планы введения войск Польши в Украину. Экс-глава МИД Польши заявил, что страна планировала раздел Украины в начале спецоперации.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.