Российское Минобороны показало дроны, которые вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам

Российские военные вычисляют по сотовым телефонам иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. Фото: REUTERS

Российские военные при помощи беспилотников вычисляют иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. Минобороны опубликовало видеосюжет о работе таких БПЛА.

Речь идет о беспилотном аппарате «Орлан-10». Сообщается, что этот БПЛА работает по принципу виртуальной вышки сотовой связи и может выполнять в полете сразу несколько задач.

«Он может, как раздавать сотовую связь, так и выборочно её подавлять, а также обнаруживать и передавать точные координаты нескольких тысяч сотовых телефонов противника», - рассказали в Минобороны, уточнив, что при помощи «Орлана-10» предотвращены несколько атак украинских боевиков.

«В зоне СВО обнаружили объект, принадлежность: страна - Чехия. Передали координаты в центр, по нему отработали, разведка подтвердила, что это было скопление наёмников. Цель уничтожена», - рассказал командир отделения с позывным «Старый».

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