Немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности отправить Киеву 139 танков Leopard

Германский концерн заявил о готовности поставить Украине танки Leopard после их ремонта. Фото: REUTERS

В общей сложности 139 танков Leopard готов поставить Киеву немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Об этом сообщает во вторник 23 января редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Представитель концерна сообщил изданию о 22 танках Leopard 2A4, которые после ремонта и соответствующей подготовки могут быть предоставлены Украине.

«Ремонт этих машин займет почти год. Поставка возможна в конце 2023 - начале 2024 год», - сказал представитель концерна, добавив, что еще 29 подобных танков могут быть готовы к отправке на Украину в апреле-мае 2023 года.

Кроме того, концерн располагает возможностью сделать доступными для Киева еще 88 танков Leopard 1, добавил собеседник издания.

Ранее пресс-секретарь Госдепа США ждет новостей от Германии по поставкам танков ВСУ в ближайшее время. При этом Нед Прайс напомнил, что у Украины «есть сотни танков».

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