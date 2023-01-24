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НовостиПолитика24 января 2023 4:32

Глава Генштаба Герасимов заявил, что современная российская армия еще не знала такой интенсивности боев

Россия принимает все меры для достижения целей спецоперации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российской армии противостоит весь коллективный Запад. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российской армии противостоит весь коллективный Запад. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Современные Вооруженные силы (ВС) России еще не сталкивались с такой интенсивностью боевых действий, как в период проведения специальной военной операции на территории Украины. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.

«Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала», - сказал глава Генштаба в интервью изданию «Аргументы и факты».

Герасимов также заявил о том, что личный состав Генерального штаба РФ принимает все меры для достижения целей специальной военной операции на Украине, а также по обеспечению военной безопасности России. По его словам, частичная мобилизация в стране была проведена для стабилизации обстановки и защиты территории.

Как писал сайт KP.RU, Герасимов также заявил, что российской армии в зоне проведения специальной военной операции противостоит весь коллективный Запад.