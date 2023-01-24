Глава Генштаба Герасимов заявил, что современная российская армия еще не знала такой интенсивности боев

Российской армии противостоит весь коллективный Запад. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Современные Вооруженные силы (ВС) России еще не сталкивались с такой интенсивностью боевых действий, как в период проведения специальной военной операции на территории Украины. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.

«Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала», - сказал глава Генштаба в интервью изданию «Аргументы и факты».

Герасимов также заявил о том, что личный состав Генерального штаба РФ принимает все меры для достижения целей специальной военной операции на Украине, а также по обеспечению военной безопасности России. По его словам, частичная мобилизация в стране была проведена для стабилизации обстановки и защиты территории.

Как писал сайт KP.RU, Герасимов также заявил, что российской армии в зоне проведения специальной военной операции противостоит весь коллективный Запад.