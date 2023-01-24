В ООН предупредили о риске роста торговли людьми из-за украинского конфликта

Кризис на Украине «повышает риски торговли людьми для украинского перемещенного населения» Фото: Shutterstock

В новом докладе Организации Объединенных Наций (ООН) говорится о том, что украинский конфликт может привезти к резкому росту торговли людьми из-за возросшего числа беженцев, передает Reuters.

Как сообщает Управление ООН по наркотикам и преступности, период пандемии коронавирусной инфекции привел к снижению числа известных жертв торговли людьми на 11%, что произошло впервые за 20 лет. Эксперты организации предполагают, что такие изменения могут быть «результатом трех различных факторов, повлиявших на страны с низким и средним уровнем дохода во время пандемии». Среди таких факторов называют снижение возможности в странах для выявления жертв, а также снижение возможностей для деятельности торговцев людьми из-за ограничений на фоне коронавирусной инфекции. Кроме того, отмечается «перемещение некоторых форм торговли людьми в более скрытые и менее вероятные для обнаружения места».

Тем не менее, управление ООН предупреждает, что кризис на Украине «повышает риски торговли людьми для украинского перемещенного населения».

Напомним, днем ранее, 23 января, стало известно, что гражданская гвардия Испании в совместной с Европолом операции задержала 27 человек по делу об использовании украинских беженцев в нелегальном производстве и контрабанде табака. Как писал сайт KP.RU, правоохранители ликвидировали три нелегальные табачные фабрики в разных испанских городах, где «в чрезвычайно тяжелых условиях» работали украинцы.