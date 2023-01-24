Законопроект о снижении пенсионного возраста в новых регионах России направлен в кабмин

Жителям новых региона России предложили снизить пенсионный возраст Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В правительство России направлен на заключение законопроект о снижении пенсионного возраста в новых регионах страны до 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин. Авторами инициативы выступили депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия - За правду". Об этом сообщает ТАСС.

Лидер партии Сергей Миронов аргументировал необходимость изменения законодательства тем, что текущие условия жизни в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках сейчас хуже, чем в других субъектах страны. Кроме того, до вступления в состав Российской Федерации пенсионный возраст в этих регионах был установлен на ином уровне.

"До вхождения в состав России пенсионный возраст в ДНР и ЛНР составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а в Запорожской и Херсонской областях - 60 лет", - аргументировал Миронов.

По его оценке, снижение возраста выхода на пенсию "восстановит социальную справедливость" и "создаст дополнительную мотивацию трудиться на этих землях".

Напомним, пенсионный возраст в России поэтапно повышается с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Переходный период продлится до 2028 года. Каждый год, начиная с 2019-го, возраст выхода на пенсию отодвигается на полгода. Досрочно смогут выйти на пенсию многодетные матери и люди, набравшие необходимый рабочих стаж – 37 лет для женщин и 42 для мужчин.

Основная причина изменения пенсионного возраста - растущий дисбаланс пенсионной системы. Число работников сокращается, а число пенсионеров, наоборот, растет. Это связано с демографией. Во-первых, нынешняя молодежь дольше учится - до 23 - 25 лет. Тем самым сокращается период ее трудовой деятельности.

Во-вторых, продолжительность жизни в стране растет. С 2000 года у мужчин она увеличилась с 59 до 67 лет, а у женщин - с 72 до 78 лет. И, по прогнозам демографов, будет расти и дальше.

Подробнее о том, почему было необходимо поднять планку пенсионного возраста, можно узнать в материале KP.RU.