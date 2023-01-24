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НовостиОбщество24 января 2023 6:58

Законопроект о снижении пенсионного возраста в новых регионах России направлен в кабмин

Авторы инициативы считают, что снижение возраста выхода на пенсию создаст дополнительную мотивацию трудиться на этих землях
Роман КИЛЬМЯШКИН
Жителям новых региона России предложили снизить пенсионный возраст

Жителям новых региона России предложили снизить пенсионный возраст

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В правительство России направлен на заключение законопроект о снижении пенсионного возраста в новых регионах страны до 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин. Авторами инициативы выступили депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия - За правду". Об этом сообщает ТАСС.

Лидер партии Сергей Миронов аргументировал необходимость изменения законодательства тем, что текущие условия жизни в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках сейчас хуже, чем в других субъектах страны. Кроме того, до вступления в состав Российской Федерации пенсионный возраст в этих регионах был установлен на ином уровне.

"До вхождения в состав России пенсионный возраст в ДНР и ЛНР составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а в Запорожской и Херсонской областях - 60 лет", - аргументировал Миронов.

По его оценке, снижение возраста выхода на пенсию "восстановит социальную справедливость" и "создаст дополнительную мотивацию трудиться на этих землях".

Напомним, пенсионный возраст в России поэтапно повышается с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Переходный период продлится до 2028 года. Каждый год, начиная с 2019-го, возраст выхода на пенсию отодвигается на полгода. Досрочно смогут выйти на пенсию многодетные матери и люди, набравшие необходимый рабочих стаж – 37 лет для женщин и 42 для мужчин.

Основная причина изменения пенсионного возраста - растущий дисбаланс пенсионной системы. Число работников сокращается, а число пенсионеров, наоборот, растет. Это связано с демографией. Во-первых, нынешняя молодежь дольше учится - до 23 - 25 лет. Тем самым сокращается период ее трудовой деятельности.

Во-вторых, продолжительность жизни в стране растет. С 2000 года у мужчин она увеличилась с 59 до 67 лет, а у женщин - с 72 до 78 лет. И, по прогнозам демографов, будет расти и дальше.

Подробнее о том, почему было необходимо поднять планку пенсионного возраста, можно узнать в материале KP.RU.