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НовостиВ мире24 января 2023 8:02

Глава МИД Финляндии допустил рассмотрение заявки на членство в НАТО без Швеции

Министр заявил, что такой вариант возможен, если заявка Стокгольма «будет отложена на более длительный период времени»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Министр заявил, что такой вариант возможен, если заявка Стокгольма «будет отложена на более длительный период времени»

Министр заявил, что такой вариант возможен, если заявка Стокгольма «будет отложена на более длительный период времени»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключает, что заявка Хельсинки на членство в Североатлантическом альянсе будет рассмотрена без привязки к Стокгольму, в случае если заявка Швеции «будет отложена на более длительный период времени».

«Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Тем не менее, Хаависто уточнил, что «вариантом номер один для безопасности Финляндии и Швеции» остается стремление страны «вступить в НАТО одновременно». Кроме того, как писал сайт KP.RU, министр призвал к «паузе» в переговорах с Анкарой по членству в альянсе, указав на необходимо сделать перерыв по меньшей мере до выборов в Турции.

Напомним, в понедельник, 23 января, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Швеции может больше не рассчитывать на поддержку Турции ее заявки в НАТО, отметив антитурецкие демонстрации в Стокгольме, после которых Анкара обвинила шведские власти в нарушении обязательств по процессу вступления в альянс.