Глава МИД Финляндии допустил рассмотрение заявки на членство в НАТО без Швеции

Министр заявил, что такой вариант возможен, если заявка Стокгольма «будет отложена на более длительный период времени» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключает, что заявка Хельсинки на членство в Североатлантическом альянсе будет рассмотрена без привязки к Стокгольму, в случае если заявка Швеции «будет отложена на более длительный период времени».

«Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Тем не менее, Хаависто уточнил, что «вариантом номер один для безопасности Финляндии и Швеции» остается стремление страны «вступить в НАТО одновременно». Кроме того, как писал сайт KP.RU, министр призвал к «паузе» в переговорах с Анкарой по членству в альянсе, указав на необходимо сделать перерыв по меньшей мере до выборов в Турции.

Напомним, в понедельник, 23 января, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Швеции может больше не рассчитывать на поддержку Турции ее заявки в НАТО, отметив антитурецкие демонстрации в Стокгольме, после которых Анкара обвинила шведские власти в нарушении обязательств по процессу вступления в альянс.