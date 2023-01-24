Российские космонавты напечатали первую рабочую деталь на 3D-принтере на МКС

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) напечатали на 3D-принтере кронштейн, необходимый для крепления камеры. Об этом рассказал космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Как отметил космонавт это первая рабочая деталь, которая была напечатана на МКС, ранее были пробные. «Камера контроля будет устанавливаться на иллюминатор многоцелевого лабораторного модуля "Наука" внутри станции для слежения процесса стыковки шлюзовой камеры», - приводит ТАСС слова космонавта.

3D-принтер доставили на МКС на корабле «Прогресс МС-20» в июне 2022 года для проведения экспериментов, а первым его опробовал российский космонавт Олег Артемьев. Принтер намерены применять для изготовления необходимых деталей и инструментов непосредственно на МКС, без ожидания поставки с Земли.

Как писал сайт KP.RU, сейчас российские ученые работают над созданием самообучающегося 3D-принтера.