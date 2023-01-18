Столтенберг заявил, что Украина нуждается в «значительном увеличении» помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что данный момент является ключевым в украинском конфликте, поэтому Киев нуждается в «значительном увеличении» поддержки, в том числе и военной.

«Это поворотный момент в войне, и есть необходимость значительного увеличения поддержки Украины», - сказал генсек НАТО агентству Reuters.

Столтенберг также призвал к увеличению военную поддержку Киеву. По его словам, сегодня необходимо предоставить Украине оружие для того, чтобы завтра обсуждать мирное урегулирование.

Напомним, 11 января этого года Столтенберг заявил, что НАТО и Евросоюз должны нарастить объемы своей военной помощи для Украины на фоне событий под Артемовском и Соледаром, а через несколько дней генсек альянса выразил уверенность, что страны Запады нарастят поставки оружия Киеву.