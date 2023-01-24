В США пришли в восторг от российских боевых машин “Терминатор” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" может стать новым этапом развития танкостроения, пишет Forbes.

"Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" - это новый тип бронемашины с несколькими видами вооружения и она может стать новым этапом в эволюции бронетанковых войск… БМПТ хорошо показали себя на Украине", - отмечается в публикации.

Также автор статьи отметил, что именно БМПТ, а не танки, может оказаться последней “выжившей” машиной на поле боя и решить исход конфликта.

Напомним, Минобороны России сегодня, 24 января, показало видео, где показано, как российский танк уничтожает украинский при огневой поддержке боевой машины "Терминатор". На видео показано, как танк ВС России ведет огонь в лесополосе. Параллельно огонь по позициям ВСУ из 33-миллиметровых пушек ведут боевые машины поддержки танков, при этом можно увидеть, как трассирующие снаряды "Терминаторов" рассекают деревья. Далее демонстрируется, как украинский танкист покинул свою подбитую машину, также на ролике можно разглядеть БМП со сбитой башней.