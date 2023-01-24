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НовостиВ мире24 января 2023 9:42

Глава Минобороны ФРГ заявил, что НАТО не должна становиться стороной украинского конфликта

При этом министр заявил, что Берлин оказывает существенную помощь Киеву
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава Минобороны ФРГ заявил, что НАТО не должна становиться стороной украинского конфликта

Глава Минобороны ФРГ заявил, что НАТО не должна становиться стороной украинского конфликта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Североатлантический альянс не должен становиться стороной украинского конфликта, отметив, что данный принцип действует и сегодня.

«Принцип действует и сегодня: НАТО не должна стать при этом стороной войны», - сказал глава немецкого военного ведомства на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, комментируя украинский конфликт.

При этом Писториус заявил, что Берлин оказывает существенную помощь Киеву, отметив также, что страна находится среди лидирующих стран по объему оказанной Украине помощи.

Как писал сайт KP.RU, тем временем генсек Североатлантического альянса в ходе совместной пресс-конференции выразил уверенность, что союзники в скором времени договорятся по поставкам Украине танков, призвав страны-члены НАТО подготовить танки Leopard к поставкам Киеву.