Рогов сообщил об отказе подразделений ВСУ выходить на позиции под Гуляйполем Фото: REUTERS

Председатель движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил, что украинские военнослужащие 102-й бригады территориальной обороны отказываются выходить на позиции под Гуляйполем на линии соприкосновения в Запорожье.

Он пояснил, что сейчас в том районе продолжаются активные действия российских сил.

- Вчера и сегодня это началось: произошел массовый отказ боевиков выполнять приказы по выдвижению на боевые позиции под Гуляйполем. Там хотели оборудовать огневые позиции и опорные пункты в селе Малиновка и в Червоном, - рассказал Рогов.

Он также сообщил, что до этого 102-я бригада находилась во второй линии, в то время, когда на первой линии были части из мобилизованных жителей подконтрольной Украине части Запорожской области.

Напомним, днем ранее украинские вооруженные формирования отошли от села Каменское Запорожской области. Рогов отметил важность Каменского для дальнейшего продвижения российской армии и добавил, что наступательные действия российских сил сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.