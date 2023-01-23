Рогов сообщил, что ВСУ отступили от села Каменское Запорожской области

Рогов сообщил, что войска ВСУ отступили от населенного пункта Каменское. Фото: REUTERS

Украинские вооруженные формирования отошли от села Каменское Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Благодаря нашим наступательным действиям боевики Зеленского выбиты из села Каменское и в данный момент находятся в северных окрестностях села», - сказал Рогов, уточнив, что наступательные действия российской армии сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.

Рогов отметил важность Каменского для дальнейшего продвижения российской армии.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении. ВС России уничтожили за сутки на этом направлении до 85 военнослужащих ВСУ, а Минобороны России заявило об успешном наступлении в Донецкой Народной Республике.

Тем временем НАТО требует от Киева начать наступление в марте-апреле. Реальные итоги переговоров коалиции Запада анализирует на сайте KP.RU военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

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