Российские войска за сутки уничтожили около 30 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

24 января в Минобороны РФ сообщили, что российским войскам за сутки удалось уничтожить на Краснолиманском направлении около 30 украинских бойцов. Там же ВС РФ ликвидировали систему М777.

По данным военного ведомства, на запорожском направлении российские военнослужащие уничтожили более 25 украинских военных и самоходную гаубицу "Акация". Что касается Купянского направления, то там с помощью авиации и артиллерии в районах населенных пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области были уничтожены более 40 бойцов ВСУ, боевая бронемашина и автомобиль.

Ране сообщалось, что добровольцам штурмовых отрядов удалось освободить населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике (ДНР). В Минобороны уточняли, что им оказывали поддержку средства авиации, ракетные войска и артиллерия. А до этого российские войска полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР.