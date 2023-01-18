Минобороны: Добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль в ДНР Фото: Александр КОЦ

Добровольцам штурмовых отрядов удалось освободить населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 января сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, им оказывали поддержку средства авиации, ракетные войска и артиллерия.

1 декабря 2022 года Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Курдюмовка в Донецкой Народной Республике. А до этого Вооруженные силы России полностью взяли под контроль населенный пункт Андреевка в ДНР.

Как ранее писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР. Тогда были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, а в районе Днепропетровска был уничтожен склад ВСУ "Хортица".