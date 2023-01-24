Путин заявил, что проверки в аптеках выявили дефицит отдельных лекарств и рост цен Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что в результате проведения проверок в аптеках страны были выявлены дефицит отдельных лекарств и рост цен. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства 24 января.

- Цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, - сказал глава государства.

При этом Путин уточнил, что за три квартала 2022 года рост производства фармацевтической продукции составил около 22%. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что уже 60% лекарств на рынке - отечественные.

Ранее эксперты сообщали, что самый серьезный скачок стоимости лекарств в аптеках был весной 2022-го. В среднем цены поднялись на 15%. Хотя были отдельные примеры и двукратного роста. К осени же динамика увеличения цен составила в среднем чуть больше 10%.