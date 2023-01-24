Путин сообщил, что Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств. При этом политик напомнил, что очень важно развивать собственное производство препаратов.

- Мы не запрещаем импорт, не ограничиваем его, мы работаем с иностранными производителями, которые традиционно работают на нашем рынке, - заверил глава государства во время своего выступления на совещании с членами кабмина 24 января.

Также в этот день российский лидер рассказывал, что в результате проведения проверок в аптеках страны были выявлены дефицит отдельных лекарств и рост цен.

При этом Путин уточнил, что за три квартала 2022 года рост производства фармацевтической продукции составил около 22%. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что уже 60% лекарств на рынке - отечественные.

Российский лидер обратил внимание, что в осенне-зимний период наиболее востребованы жаропонижающие препараты, антибиотики.