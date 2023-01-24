Metropol: на границе Украины с Венгрией обнаружен вагон с сотнями тел служащих ВСУ

Вагонов-катафалок имеет грузоподъемность 50 тонн и может вместить примерно 500 трупов, пишет издание Metropol Фото: REUTERS

"Критические" потери в рядах ВСУ вынуждают власти Украины регулировать процесс похорон и сообщения о погибших среди мирного населения, поэтому Киев прибегает к эксплуатации специальных рефрижераторных вагонов, один из которых был обнаружен на границе с Венгрией. Такую позицию выразило венгерское издание Metropol.

"По имеющейся на сегодняшний день информации, каждый из этих вагонов-катафалок имеет грузоподъемность 50 тонн, то есть может вместить примерно 500 трупов каждый. Пока украинцы разрешили показать такой рефрижератор только телеканалу «Аль-Джазира», но, конечно, только тогда, когда он перевозил тела российских солдат", - пишет издание, отметив, что эти "спецмашины" были получены Украиной несколько месяцев назад в рамках иностранной военной помощи, а также у них есть авторефрижераторы собственной разработки для перевозки трупов.

По версии редакции, власти Украины боятся паники из-за все более массовой гибели людей, отчаяния близких и еще более резкого ухудшения гражданского и военного настроения. В отсутствие официальных данных, невозможно уточнить статистику жертв по регионам или национальностям.

Напомним, 23 января 2023 года в Пентагоне заявили, что войска Украины несут большие потери в боях с ВС России. По версии источника агентства, США и их союзникам не следует ослаблять помощь Украине в оборонной сфере.

"Украина также столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряженные. Но по соображениям оперативной безопасности я не могу быть более конкретен", - пишет РИА.