Европарламент готовит критический доклад по Сербии из-за отношений с Россией

В Европарламенте отметили, что ключевые компоненты внешней политики Сербии противоречат ЕС Фото: REUTERS

Европарламент инициировал подготовку критического доклада по Сербия из-за отказа присоединяться к санкциям в отношении России и иных форм сотрудничества с Москвой. Информацию об этом подтверждает проект доклада на сайте ЕП.

Отмечается, что сербские официальные лица встречались неоднократно с подсанкционными представителями России, а также подписали договоры о совместных внешнеполитических приоритетах Москвы и Белграда на 2023-2024 годы, чем отказываются поддерживать политику ЕС.

"Отмечена согласованность Сербии с ЕС на голосованиях по резолюциям Генеральной ассамблеи ООН и исключению РФ из Совета по правам человека. Вызывает сожаление то, что Сербия последовательно не согласовывается с ограничительными мерами ЕС против России, а также близкие отношения Сербии с Россией", - цитирует телеканал N1 проект доклада.

Документ готовится евродепутатом из Словакии Владимиром Билчиком, который выступает докладчиком о ежегодном прогрессе Сербии на пути к членству в Евросоюзе.

"Вызывает сожаление то, что ключевые компоненты сербской внешней политики прямо противоречат позиции ЕС, включая подписание соглашений, которыми утверждаются совместные внешнеполитические приоритеты Сербии и России на 2023-24 годы и встречи с высокопоставленными функционерами из России, которые находятся в санкционных списках ЕС", - указал Билчик.

Напомним, Сербия не намерена поддерживать антироссийские санкции, пока не возникнет угрозы ее собственным жизненным интересам. Такое условие введения рестрикций в отношении России озвучил президент Сербии Александар Вучич.

Тем не менее, Вучич подчеркивал, что Сербия не допустит обхода санкций против России с помощью ресурсов республики. По его словам, Сербия не намерена наживаться на всеобщем кризисе ввиду конфликта в Украине.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи обозначил на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем, что Белград должен ввести санкции против России, помимо реформ в государстве, чтобы вступить в ЕС.