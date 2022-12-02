В ЕК назвали санкции против России обязательным условием для вступления Сербии в ЕС Фото: REUTERS

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи обозначил на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем, что Белград должен ввести санкции против России, помимо реформ в государстве, чтобы вступить в ЕС. Пресс-конференция состоялась в Белграде 2 декабря 2022 года.

"Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда", - сказал он. При этом Варгейи подчеркнул, что "прогресс в верховенстве права ключевой, но этого недостаточно".

На фоне событий в Украине, отметил он, "согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее".

"Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла. Сербия должна быть на нашей стороне и помочь нам обозначенным образом провести наши санкции. Поэтому я особенно приветствую сообщение и очень ясное обещание президента помочь нам провести санкции, чтобы остановить эту войну", - заявил Варгейи.

Также в свете утвержденного Еврокомиссией предложение, согласно которому обход санкций против России будет считаться уголовным преступлением в Евросоюзе, Вучич выступил с заявлением о том, что Сербия не допустит обхода санкций против России с помощью ресурсов республики.

По его словам, Сербия не намерена наживаться на всеобщем кризисе ввиду конфликта в Украине. "У нас достаточно сильная экономика и госфинансы, чтобы беспокоиться о себе, а с такой поддержкой ЕС у нас нет больших проблем", - сказал Вучич. Он отметил, что сербские правоохранительные органы уже выявляли фирмы, которые занимаются реэкспортом в РФ и пресекли их деятельность.