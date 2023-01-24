РИА Новости: Турция отложила переговоры по ратификации заявок Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО

Турция отложила трехсторонние переговоры с Швецией и Финляндией на неопределенный срок Фото: REUTERS

Турция отложила трехсторонние переговоры с Швецией и Финляндией по вопросу ратификации заявок в НАТО на неопределенный срок. Об этом пишет РИА Новости дипломатический источник.

"По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок", - заявил собеседник агентства. По его данным, несостоявшаяся встреча планировалась в феврале 2023 года в Брюсселе.

Напомним, вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции может больше не рассчитывать на поддержку Анкары ее заявки в НАТО после скандальных акций в Стокгольме.

Турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции выполнения взятых перед Анкарой обязательств по борьбе с террористическими организациями. Эрдоган призвал власти Швеции уважать религиозные чувства Турции и всех мусульман, равно как и собственные права и свободы.

Напомним, председатель правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является неуважением к мусульманам. Кристерссон выразил сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило сожжение Корана у здания турецкого посольства.

Тем временем в Стамбуле местные жители жестко ответили на провокацию с сожжением Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме. Участники акции сожгли флаг Швеции у здания генерального консульства королевства.